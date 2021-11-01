Токио, , 07:02 — REGNUM Коллективные иски с требованием отменить результаты состоявшихся выборов в нижнюю палату парламента были возбуждены группой японских адвокатов в высших судах японских городов Саппоро и Фукуока. Об этом 1 ноября сообщает агентство Kyodo.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Адвокаты обращают внимание на разрыв в количестве голосов, необходимых в разных районах Японии для получения депутатского мандата. В частности, в городе Тоттори для получения мандата необходимо набрать немногим больше 231 тыс. голосов, а в районе на севере Токио для этого нужны уже свыше 482,4 тыс. голосов.

Коллективные иски планируется подать в 14 судах по всей стране. Адвокаты намерены добиться пересмотра схемы избирательных участков, чтобы они реальнее отражали численность населения в разных районах Японии. Подобная попытка уже предпринималась юристами в 2017 году, однако иск был отклонён в Верховном суде страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о победе правящей Либерально-демократической партии на выборах в нижнюю палату парламента в Японии.

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