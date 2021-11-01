1 ноября 2021 | Время чтения 6 мин

Станислав Тарасов, , 09:56 — REGNUM



Саммит G20. Рим Сайт президента Турции

На полях саммита G20 в Риме прошла встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом США Джо Байденом. Это была уже вторая личная встреча лидеров двух стран. Первая состоялась в июне в Брюсселе на полях саммита НАТО. И первый вывод: все попытки Анкары выйти на полноценный двухсторонний диалог с Вашингтоном вне форматов различных международных встреч пока не увенчались успехом. Белый дом объясняет это «сохраняющейся напряженностью и стратегическими разногласиями между Вашингтоном и Анкарой», не отказываясь, впрочем, от поисков «механизмов по выстраиванию конструктивных отношений с Турцией». Как говорит заместитель директора программы по Европе, России и Евразии Центра стратегических и международных исследований Рейчел Эллехуус, США считают важным подобным образом «направлять определенные сигналы Турции о том, что является приемлемым поведением союзника по НАТО, а что не является».

Второе. Белый дом демонстрирует, что личная встреча двух президентов важна больше для Турции. «Турецкая экономика шатается, он (Эрдоган) теряет популярность, — отмечает Эллехуус. — Признает он это или нет, я думаю, что ему нужно, чтобы его воспринимали как человека, который хотя бы поддерживает отношения сотрудничества с президентом Байденом». Да и со встречей в Риме не все так однозначно. Накануне советники двух президентов Джейк Салливан и Ибрагим Калим обсуждали круг вопросов, которые лидеры могли бы обсудить в Риме, «разрешить имеющиеся противоречия и укрепить двустороннее сотрудничество». Речь шла о двустороннем военном сотрудничестве, Афганистане, Ближнем Востоке, Закавказье и Восточном Средиземноморье. При этом особо выделялся вопрос участия Турции в программе производства истребителей F-35 (Вашингтон отказался сотрудничать с Анкарой после того, как та приобрела российские зенитные ракетные комплексы С-400) и запрос на закупку американских истребителей F-16. Судя по всему, стороны так ни о чем не договорились.

F-16 (сс) Subharnab Majumdar

После чего турецкие издания сообщили, что на встречу в итальянской столице Эрдогана с Байденом отводится всего 20 минут. Если учесть время на перевод, который занимает почти половину времени, то это почти ничего. Да и самого разговора могло не произойти. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу говорил в интервью CNN Türk, что «предложение о встрече поступило именно от американской стороны». По его словам, «если США не захотят решать вопрос о F-35 или если Конгресс США заблокирует его, Турция рассмотрит другие варианты, включая покупку самолетов российского производства Су-35 или Су-57». Но в итоге переговоры лидеров, проходившие в закрытом для прессы режиме, продолжались чуть более часа. Их детали неизвестны. В заявлении Белого дома конкретика указывается лишь в том, что Байден «выразил обеспокоенность по поводу обладания Турцией российской системой противоракетной обороны С-400», а также подчеркнул «важность сильных демократических институтов, уважения прав человека и верховенства закона для мира и процветания». В остальном — общие слова.

Правда, турецкое правительственное агентство Anadolu выделило договоренность сторон «о создании совместного механизма для еще большего укрепления и развития двусторонних отношений», на что необходимы определенное время и дипломатические усилия. Поэтому когда Байден и Эрдоган в Риме заявляли о необходимости «создания совместного механизма для еще большего укрепления и развития двусторонних отношений», это означает следующее: старый формат общения разрушен, а новый придется создавать чуть ли не с чистого листа. Так что в Риме была сыграна прелюдия провала усилий Вашингтона и Анкары по достижению взаимоприемлемых компромиссных договоренностей. Эту ситуацию многие турецкие и американские эксперты часто подают как эпизоды сериала «Милые бранятся, только тешатся», подчеркивая неизменность членства Турции в НАТО и союзничество с Западом. Но и они теперь стали признавать фактор системного кризиса во взаимоотношениях между двумя странами, который обусловливается глубокими противоречиями в сфере геополитических и геоэкономических проблем.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел пресс-конференцию по итогам саммита «Большой двадцатки» (G20) в Риме Tccb.gov.tr

Турция, пожалуй, является одной из стран на Ближнем Востоке, которая первой почувствовала ослабление американского влияния в регионе и стала по-своему расставлять фигуры на геополитической доске. При этом все ее попытки использовать в своих интересах ресурсы сотрудничества с Западом и с НАТО оказываются безуспешными. На каждом из направлений, где просматривается активная политика Турции — Ирак, Сирия, Ливия, Восточное Средиземноморье и даже Закавказье, — со стороны ее западных партнеров наблюдаются тенденции блокирования и изоляции Анкары. Не говоря уже о том, что в Европе давно перестали говорить о возможности ее интеграции в Европейский союз. На этом фоне новые отношения Турции с Россией, расширение с Москвой торгово-экономического и военно-технического сотрудничества воспринимаются на Западе как контуры возможного нового регионального военно-политического альянса. Что касается США, то они пытаются вернуть Анкару в прежнее привычное положение ведомого, сохранить рычаги своего влияния.

Однако Вашингтон стал наталкиваться на высокую планку выставляемых Турцией требований. США пытаются разработать сценарии, создавать новые ситуации и новые проекты, но все это пока не выходит за пределы начального этапа, так как американцы не знают, что делать с факторами, которые играют на сдерживание турецких интересов. Одним из таких факторов становятся сирийские курды, с которыми Вашингтон активно сотрудничает, несмотря на то, что эти группировки, как считают в Анкаре, прямо связаны с Рабочей партией Курдистана (РПК), признанной Турцией «террористической организацией». Более того, Анкара видит, как США поддерживают те государства в регионе, которые не заинтересованы в усилении Турции и превращении ее в доминирующее государство региона. Так что нужно ожидать, что Турцию ожидают многие неприятности, которые будут связаны с обстоятельствами функционирования ее экономики и общественной жизни. Не случайно Эллехуус концентрирует внимание на проблемах турецкой экономики, которая «шатается», что подталкивает Эрдогана искать тесных контактов с Байденом.

Рабочая партия Курдистана. 2014 BijiKurdistan

По мнению многих европейских экспертов, чтобы оказывать влияние на нынешнее положение в Турции, достаточно создать ситуацию, при которой она не имела бы альтернативы по части получения внешней экономической помощи, кроме как от западного сообщества, которое ей в этом отказывает. Например, игнорирование интересов Турции в сфере экономики и получении современных видов вооружений, считают ведущие британские эксперты, становится более чем очевидным и не может не оказывать крайне негативного влияния на внутреннее положение страны. Байден не скрывает, что готов предоставлять содействие и поддержку оппозиционным силам в Турции. Учитывая, что турецкая политическая элита в достаточной степени интегрирована в структуры западного сообщества, с опорой на нее можно проектировать негативную для Эрдогана внутриполитическую ситуацию. При этом США открыто дают понять, что проблемы в отношениях с Турцией связаны исключительно только с личностью Эрдогана, который «балансирует между статусами союзника — врага».

Тем не менее «терять» турок Запад еще не готов. Поэтому пока все строится по схеме конструирования сотрудничества из соображений целесообразности, а не союзнического долга. Встреча Байдена с Эрдоганом в Риме это еще раз показала.