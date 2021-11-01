Красноярск, 1 ноября, 2021, 06:54 — ИА Регнум. В Красноярском крае в условиях ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, приняты необходимые меры безопасности во время проведения Всероссийской переписи населения. Об этом заявил главный государственный санитарный врач по региону Дмитрий Горяев.

Kalugastat.gks.ru Перепись населения

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"Все переписчики, а их в Красноярском крае более 5000 человек, еженедельно проходят обследование на наличие коронавирусной инфекции. Таким образом, все переписчики имеют отрицательный тест», — подчеркнул он.

Горяев также отметил, что «это очень важное мероприятие, потому что данные переписи используются при формировании социальной политики государства».