Ногинск, Московская область, 1 ноября, 2021, 06:53 — ИА Регнум. Арбитраж Московской области удовлетворил иск православного прихода Никольского храма села Макарово Ногинского района к администрации городского округа Черноголовка. За истцом было признано право собственности на здание приходского дома общей площадью 322,6 кв. м. Решение судьи Самороковской ещё может быть обжаловано, передаё ИА REGNUM.

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Спор начат в конце августа 2021 года. Третьими лицами в нём участвовали министерство жилищной политики Подмосковья и управление Росреестра.

Судья признала за истцом права собственности «на здание «Приходской дом Святителя и Чудотворца Николая» площадью 322,6 кв. м». Он находится «в границах земельного участка с кадастровым номером 50:16:0101004:376». По данным публичной кадастровой карты, участок имеет площадь 11 615 кв. м, разрешенное использование — для иных видов жилой застройки, а по документам предназначен «для строительства дома священника и служебного церковного помещения».

Напомним, в последние годы участились случаи обращения религиозных организаций к местным властям с требованиями о признании прав на различные объекты недвижимости, в том числе храмы, часовни Например, в июле 2021 года в Самаре за приходом признали права собственности на здание Крестильного храма на улице Чапаевская.

Существенная часть требований основывается на сроках приобретательной давности.