Владивосток, , 06:41 — REGNUM В автомобиле, стоящем на путях в Уссурийске, обнаружили десятилетнюю девочку. Мать ребёнка накажут в соответствии с административным кодексом. Машину откатили с железнодорожного переезда горожане, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября в пресс-службе МВД Приморского края.

Железнодорожный переезд Александр Кульчицкий © ИА Красная Весна

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По сообщению жителей Уссурийска к путям приехали сотрудники ДПС. Мать девочки объяснила полицейским, что оставила автомобиль на переезде в связи с неотложными делами. Женщину ждёт штраф или лишение водительских прав на срок до шести месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Крыму погиб пятилетний ребёнок — его оставили в припаркованном автомобиле, который укатился со склона горы и перевернулся.