Москва, 1 ноября, 2021, 06:26 — ИА Регнум. В понедельник, 1 ноября, в Москве будет небольшая облачность, без осадков, температура воздуха +10… +12 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Василий Иванов ИА REGNUM — Теплая осень в Москве

В ночь на 2 ноября в Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха −2… +0 °C.

Ветер днём юго-западный 3−8 м/с, ночью южный, юго-восточный 3−8 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +8… +13 °C днём и −4… +1 °C ночью.

Во вторник, 2 ноября, днём в столице ожидается +6… +8 °C, по области +5… +10 °C, переменная облачность, без осадков. Ночью в регионе ожидается +0… +5 °C.

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