Элиста, 1 ноября, 2021, 06:20 — ИА Регнум. В Калмыкии неподалёку от поселка Шатта Кетченеровского района открыли мемориал в память о павших советских лётчиках-штурмовиках. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СКР.

Zakupki.gov.ru Эскиз памятника

Фрагменты разбившегося в годы Великой Отечественной войны самолёта и останки советских лётчиков были обнаружены в марте 2020 года на территории Шаттинского сельского муниципального образования. Имена бойцов удалось установить. Это кавалер ордена Красного Знамени, лейтенант Пётр Александрович Китаев и лейтенант Виктор Алексеевич Копейкин. В октябре 1942 года они вылетели на бомбардировку немецкой колонны, двигавшейся по старой дороге Яшкуль — Сталинград, и попали под вражеский обстрел. Их истребители И-16 потерпели крушение в нескольких километрах от Шатты.

На месте гибели советских летчиков установлен памятник, на котором высечены имена героев.