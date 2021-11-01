Петропавловск-Камчатский, 1 ноября, 2021, 06:13 — ИА Регнум. В Камчатском крае количество коек для пациентов с COVID-19 выросло до 310, свободны 82 места. Такие данные опубликованы на сайте стопокронавирус. рф 1 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Pouya Bazargard. Mehr News Agency Госпиталь

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В инфекционных госпиталях находятся 228 человек, 75% из них (171 человек) — с диагнозом «пневмония». За сутки в больницы поступили семь жителей края, заразились коронавирусом — 43. Число погибших от COVID-19 на Камчатке достигло 437.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке несмотря на относительно стабильную эпидобстановку по коронавирусу медицинские работники готовятся к четвёртой волне COVID-19. Врачи проходят специальную подготовку по лечению пациентов от COVID-19 и возможных осложнений.