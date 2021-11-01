Ростовская область, 1 ноября, 2021, 06:12 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону из-за пожара в многоквартирном жилом доме эвакуировали 25 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

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Сообщение о возгорании на проспекте Королёва поступило в экстренные службы примерно в 20:55 мск 31 октября. Огонь вспыхнул пожар в одной из квартир в трёхэтажном доме. Прибывшие спасатели эвакуировали 25 жильцов.

На месте происшествия работали 33 человека и восемь единиц техники. Спустя около часа пожар был потушен на площади 30 кв. метров.