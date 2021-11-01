Москва, , 06:11 — REGNUM В праве выезда за рубеж были ограничены из-за долгов четыре миллиона граждан России. Такие данные сообщил 31 октября директор Федеральной службы судебных приставов РФ (ФССП) Дмитрий Аристов в интервью ТАСС.

Судебные приставы Фото пресс-службы управления ФССП России

Аристов уточнил, что в отношении должников в настоящее время действует 4,2 млн постановлений, временно ограничивающих права на выезд за пределы России. По мнению директора ФССП, такая мера является очень действенной и побуждает должников к выполнению требований исполнительных документов.

Также Аристов пояснил, что в отношении должников применяется и временное ограничение на пользование специальным правом управления транспортным средством. Такое ограничение действует в отношении 284,5 тыс. должников.

Как пояснил глава ФССП, цель подобных ограничений — создание для граждан таких условий, когда они становятся заинтересованы в самостоятельном и добровольном исполнении судебных решений.

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