Элиста, 1 ноября, 2021, 06:00 — ИА Регнум. В Калмыкии ожидается небольшой дождь, местами — туман. Таков прогноз Калмыцкого гидрометцентра на 1 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Переменчивая погода

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Жителей республики предупредили об усилении ветра, порывы которого в ряде территорий будут достигать 14 метров в секунду. В дневные часы воздух в Калмыкии прогреется до +12…+17 градусов.

В Малодербетовском, Кетченеровском и Юстинском районах сохранится высокая пожарная опасность четвёртого класса.