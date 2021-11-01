Якутск, , 05:48 — REGNUM В Якутске во время ночного рейда выявлены четыре новых нарушения правил посещения баров и ночных клубов. В развлекательных организациях пренебрегали необходимостью запрашивать у посетителей QR-коды, подтверждающие наличие иммунитета от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября в пресс-службе мэрии города.

Проверка QR-кода на входе в ресторан в Москве Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Началась неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

Читайте также: В Якутии будут круглосуточно мониторить соблюдение ограничений по COVID-19

Всего были проверены 44 развлекательных заведения. Не соблюдались правила в в ночном клубе «VSTAFF», в пабе «Дикая утка», в баре «ПивОвар» и в центре паровых коктейлей «V oblako». Материалы о результатах проверки будут переданы в суд. Организациям грозит штраф или приостановление деятельности. В отдел полиции после проверки были доставлены более 30 человек, в том числе посетители.

В пять развлекательных заведений проверяющих вообще не пустили — они были закрыты изнутри. Таким образом избежали проверки караоке-бар «Queen», ресторан-караоке «KTV», нелегально работающие ночной клуб и два бара.

Как сообщало ИА REGNUM, во время нерабочей недели рейды с целью проверки соблюдения входа в организации по QR-кодам будут проходить в Якутии и днём, и ночью. Нарушителям грозит штраф от 30 до 300 тыс. рублей за однократное обнаружение посетителя без иммунитета к COVID-19 и от 500 тыс. рублей — за повторное.