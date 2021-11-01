Магадан, 1 ноября 2021, 05:28 — REGNUM Библиотекарь из Магадана доказал через суд незаконность его отстранения от работы из-за отсутствия прививки от коронавируса. Суд встал на его сторону, решив, что такие меры являются принуждением к вакцинации, написало 1 ноября ИА КОЛЫМА-ИНФОРМ.
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Сотрудника библиотеки отстранили от работы 20 августа, руководствуясь постановлением главного санитарного врача региона, которое было истолковано не совсем верно, пояснили в суде. Также работодатели магаданца в своём решении опирались на приказ министерства культуры и туризма региона, статью 76 Трудового кодекса РФ, и раздел федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области будут закрывать предприятия, где нарушается постановление главного санитарного врача региона о вакцинации от COVID-19, заявил 21 октября глава региона Сергей Носов. Согласно постановлению, обязательную вакцинацию должны пройти работники здравоохранения, образования, соцзащиты, услуг, транспорта, торговли и общепита.