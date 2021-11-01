Магадан, , 05:28 — REGNUM Библиотекарь из Магадана доказал через суд незаконность его отстранения от работы из-за отсутствия прививки от коронавируса. Суд встал на его сторону, решив, что такие меры являются принуждением к вакцинации, написало 1 ноября ИА КОЛЫМА-ИНФОРМ.

Вакцинация PublicDomainPictures

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Сотрудника библиотеки отстранили от работы 20 августа, руководствуясь постановлением главного санитарного врача региона, которое было истолковано не совсем верно, пояснили в суде. Также работодатели магаданца в своём решении опирались на приказ министерства культуры и туризма региона, статью 76 Трудового кодекса РФ, и раздел федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

«При таком подходе работодателя добровольная по своей сути вакцинация фактически становилась принудительной, так как отказ от неё влек за собой потерю всей заработной платы вплоть до того момента, пока работник не изменит свое отношение к прививке от COVID-19», — отметил адвокат Александр Чашин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области будут закрывать предприятия, где нарушается постановление главного санитарного врача региона о вакцинации от COVID-19, заявил 21 октября глава региона Сергей Носов. Согласно постановлению, обязательную вакцинацию должны пройти работники здравоохранения, образования, соцзащиты, услуг, транспорта, торговли и общепита.