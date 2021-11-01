Канберра, , 05:25 — REGNUM Первый за 590 дней вынужденного перерыва международный авиарейс прибыл в аэропорт австралийского города Сиднея. Об этом 1 ноября сообщила журналистам пресс-служба авиакомпании Qantas.

Сидней

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Авиарейс QF12 из Лос-Анджелеса совершил посадку в международном аэропорту Сиднея в 06:00 по местному времени (22:00 31 октября мск). Пассажиры этого авиарейса стали первыми за 1,5 года прибывшими на континент, кому не надо будет проходить карантин, либо соблюдать какие-либо другие санитарные ограничения. Уточняется, что все пассажиры прибывшего авиарейса полностью прошли вакцинацию от коронавируса.

Авиарейс, прибывший из Лос-Анджелеса, и обратный стали первыми с 24 марта 2020 года, когда границы Австралии были закрыты согласно решению правительства страны в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции нового типа. Эти два перелёта стали первыми регулярными пассажирскими авиарейсами за почти 600 дней, если не считать репатриационных рейсов, выполнявшихся для возвращения домой граждан Австралии из-за рубежа.

Отмечается, что возобновление международного авиасообщения произошло раньше, чем было запланировано, благодаря активному участию австралийцев в программе массовой вакцинации от COVID-19.

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