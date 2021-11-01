Москва, 1 ноября, 2021, 05:18 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отклонил иск Министерства обороны России о взыскании неустойки и процентов за пользование коммерческим кредитом с АО «31-й Государственный проектный институт специального строительства». Решение ещё может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны России

Речь шла о взыскании почти 13 млн рублей неустойки по контракту от 2017 года и процентов за пользование коммерческим кредитом — 3,2 млн рублей. При этом при подаче иска в карточке дела фигурировала сумма 161 460 031,62 рубля.

«В удовлетворении требований Министерству обороны Российской Федерации — отказать», — отмечается в результативной части решения судья Чадова.

Детали вердикта пока не сообщались.

Напомним, это не единственный судебный спор между сторонами. В середине октября 2021 года министерство потребовало взыскать с АО свыше 33 млн рублей. Также 27 октября было подано сразу два заявления — на 19,02 млн рублей и 8,3 млн рублей.