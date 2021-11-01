Дамаск, , 04:40 — REGNUM Сирийский военный погиб в результате миномётного обстрела боевиками позиций правительственных сил в районе населенного пункта Джурин в сирийской провинции Латакия. Об этом 1 ноября сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Кулить уточнил, что террористы вели обстрел позиций правительственных сил из района Хербет-Эль-Арус.

Всего, по словам заместителя руководителя российского ЦПВС, боевиками из группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было произведено восемь обстрелов. Четыре из них зафиксированы в провинции Идлиб, ещё четыре — в Латакии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух сирийских военных, пострадавших в результате обстрелов, совершённых террористами в провинции Идлиб.

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