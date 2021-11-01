Пекин, , 04:28 — REGNUM Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая составил 52,4 пункта в октябре по сравнению с 53,2 пункта в сентябре, сообщило Национальное бюро статистики КНР, передает 31 октября агентство Синьхуа.

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Значения выше 50 указывают на расширение, в то время как значения ниже отражают сокращение активности. По словам старшего статистика бюро Чжао Цинхэ, деловая активность в непроизводственном секторе продолжала расширяться, но более медленными темпами. В октябре субиндекс деловой активности в секторе услуг составил 51,6 пункта, что на 0,8 процентных пункта меньше, чем в сентябре.

В таких секторах, как жилье, общественное питание и развлечения, был отмечен заметный рост объема бизнеса, обусловленный недельным Национальным праздником в начале октября. По данным бюро, все их субиндексы деловой активности превышали 55. Индекс деловой активности в производственном секторе Китая составил 49,2 пункта в октябре по сравнению с 49,6 пункта в сентябре.