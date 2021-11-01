Пекин, , 04:25 — REGNUM Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая составил 49,2 пункта в октябре по сравнению с 49,6 пункта в сентябре, показали данные Национального бюро статистики КНР, передает 31 октября агентство Синьхуа.

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Значения выше 50 указывают на расширение, в то время как значение ниже отражает сокращение активности. Замедление произошло из-за того, что энергоснабжение продолжало оставаться напряженным, а цены на некоторые виды сырья резко выросли, сказал старший статистик бюро Чжао Цинхэ.

В октябре субиндекс, измеряющий закупочные цены на основные виды сырья, вырос на 8,6 процентных пункта по сравнению с сентябрем до 72,1 пункта, в то время как индекс отпускных цен вырос до 61,1 пункта, что на 4,7 процентных пункта больше, чем в прошлом месяце.

Субиндекс производства снизился на 1,1 процентного пункта до 48,4 пункта, в то время как индекс новых заказов снизился на 0,5 процентного пункта до 48,8 пункта. Цифры показали, что производство и рыночный спрос в производственном секторе ослабли в прошлом месяце, сказал Чжао.

Свежие данные также показали, что индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая составил 52,4 пункта в октябре по сравнению с 53,2 пункта в сентябре.