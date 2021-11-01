Чанша, Китай, 1 ноября 2021, 04:19 — REGNUM Китайская провинция Хунань существенно увеличила экспорт электромобилей с начала года, сообщает агентство Синьхуа.
Китайская провинция Хунань экспортировала 951 пассажирский электромобиль за первые три квартала 2021 года, что более чем вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщили в пятницу местные таможенные органы. Экспорт включал небольшие пассажирские транспортные средства и автобусы, вмещающие более 10 человек.
По данным таможенного бюро города Чанша, столицы провинции, Европа и Латинская Америка были основными направлениями экспорта пассажирских электромобилей Хунани в течение этого периода.