Чанша, Китай, , 04:19 — REGNUM Китайская провинция Хунань существенно увеличила экспорт электромобилей с начала года, сообщает агентство Синьхуа.

Электромобиль

Китайская провинция Хунань экспортировала 951 пассажирский электромобиль за первые три квартала 2021 года, что более чем вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщили в пятницу местные таможенные органы. Экспорт включал небольшие пассажирские транспортные средства и автобусы, вмещающие более 10 человек.

По данным таможенного бюро города Чанша, столицы провинции, Европа и Латинская Америка были основными направлениями экспорта пассажирских электромобилей Хунани в течение этого периода.