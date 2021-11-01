Мариб, Йемен, 1 ноября, 2021, 04:17 — ИА Регнум. Как минимум 29 человек были ранены или погибли в результате ракетного обстрела хуситами района Аль-Джуба в йеменской провинции Мариб. Об этом 1 ноября сообщил министр информации, культуры и туризма Йемена Муаммар аль-Ирьяни в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

Министр уточнил, что хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали жилые кварталы в районе Аль-Джуба в провинции Мариб. С помощью двух баллистических ракет хуситам удалось поразить мечеть и религиозный центр «Дар аль-Хадис».

В результате обстрела погибли и пострадали минимум 29 человек из числа мирных жителей. Среди погибших были женщины и дети.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что над Саудовской Аравией были сбиты два беспилотника хуситов из движения «Ансар Аллах».