Пекин, , 04:16 — REGNUM Государственные облигации Китая были официально включены в Индекс мировых государственных облигаций FTSE (WGBI) с 29 октября, сообщает Народный банк Китая, передает агентство Синьхуа.

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Индекс FTSE WGBI является последним из трех основных глобальных индексов облигаций, включающих китайские государственные облигации. Включение последовало за Глобальным совокупным индексом Bloomberg Barclays в апреле 2019 года и пакетом индексов государственных облигаций развивающихся рынков JP Morgan в феврале 2020 года.

В настоящее время Китай является вторым по величине рынком облигаций в мире с объемом рынка свыше 120 трлн юаней (около $18,8 трлн). Актуальные данные показывают, что глобальные инвесторы владели 3,9 трлн юаней китайских облигаций по состоянию на конец сентября.