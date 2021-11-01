Пекин, 1 ноября, 2021, 04:16 — ИА Регнум. Государственные облигации Китая были официально включены в Индекс мировых государственных облигаций FTSE (WGBI) с 29 октября, сообщает Народный банк Китая, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Индекс FTSE WGBI является последним из трех основных глобальных индексов облигаций, включающих китайские государственные облигации. Включение последовало за Глобальным совокупным индексом Bloomberg Barclays в апреле 2019 года и пакетом индексов государственных облигаций развивающихся рынков JP Morgan в феврале 2020 года.

В настоящее время Китай является вторым по величине рынком облигаций в мире с объемом рынка свыше 120 трлн юаней (около $18,8 трлн). Актуальные данные показывают, что глобальные инвесторы владели 3,9 трлн юаней китайских облигаций по состоянию на конец сентября.