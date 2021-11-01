Пекин, , 04:11 — REGNUM Китайский регулятор ценных бумаг одобрил первичное публичное размещение акций (IPO) двух компаний в совете по инновациям в области науки и техники, сообщает 30 октября агентство Синьхуа.

Шанхай Jfr9.com

Компании Shanghai Prisemi Electronics Co., Ltd. и Hubei Huaqiang High-Tech Co., Ltd. будут перечислены в совете по научно-техническим инновациям Шанхайской фондовой биржи, широко известном как STAR market, согласно данным Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая. Компании и их андеррайтеры подтвердят даты IPO и опубликуют проспекты после обсуждения с фондовой биржей.

STAR market, открытый в июне 2019 года и предназначенный для поддержки компаний в высокотехнологичных и стратегических развивающихся секторах, смягчил свои критерии листинга, но принял более высокие требования к раскрытию информации.