Лхаса, Китай, 1 ноября, 2021, 04:09 — ИА Регнум. Валовой региональный продукт (ВРП) Тибетского автономного района на юго-западе Китая составил 144,04 млрд юаней (около $22,5 млрд) за первые три квартала 2021 года, что на 7,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает 30 октября агентство Синьхуа.

Göran Höglund (Kartläsarn) Лхаса. Тибет

Несмотря на последствия эпидемии COVID-19, по данным регионального департамента статистики, средний рост ВРП региона за последние два года к концу сентября достиг 6,7%. Объем производства с добавленной стоимостью крупных промышленных предприятий Тибета за этот период увеличился на 13,8% в годовом исчислении, что на 21,9% больше, чем за первые три квартала 2019 года.

За первые три квартала этого года регион принял 36,89 млн внутренних и зарубежных туристов, что на 15,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доходы от туризма с января по сентябрь выросли на 26,6% по сравнению с предыдущим годом и составили 42,4 млрд юаней.

В регионе также наблюдался высокий потребительский спрос: розничные продажи потребительских товаров выросли на 8,6% в годовом исчислении до 55,88 млрд юаней. Заместитель руководителя отдела исследований Тибета при Национальном бюро статистики КНР Ли Фанпин сказал, что экономика Тибета неуклонно росла в период с января по сентябрь текущего года, при этом доходы местных жителей продолжали расти.