Пекин, , 04:01 — REGNUM Вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа призвал 28 октября к усилиям, направленным на то, чтобы заложить новые основы в развитии высококачественных профессиональных талантов в стране, сообщает агентство Синьхуа.

Виктор Корецкий. Дорога таланта... Дорогу талантам. 1948

Ху, который также является членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, сделал эти замечания, присутствуя на национальной церемонии награждения в честь выдающихся талантов, которая прошла 28 октября в Пекине.

Отметив, что Китай добился заметного прогресса в работе с талантами, Ху призвал к дальнейшим усилиям по ускорению создания системы талантов в соответствии с целями высококачественного развития страны, углубления реформы механизмов оценки и стимулирования талантов и создания благоприятных условий, в которых различные таланты смогут полностью раскрыть свой потенциал.