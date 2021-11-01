Пекин, 1 ноября 2021, 04:01 — REGNUM Вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа призвал 28 октября к усилиям, направленным на то, чтобы заложить новые основы в развитии высококачественных профессиональных талантов в стране, сообщает агентство Синьхуа.

Виктор Корецкий. Дорога таланта... Дорогу талантам. 1948
Виктор Корецкий. Дорога таланта... Дорогу талантам. 1948

Ху, который также является членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, сделал эти замечания, присутствуя на национальной церемонии награждения в честь выдающихся талантов, которая прошла 28 октября в Пекине.

Отметив, что Китай добился заметного прогресса в работе с талантами, Ху призвал к дальнейшим усилиям по ускорению создания системы талантов в соответствии с целями высококачественного развития страны, углубления реформы механизмов оценки и стимулирования талантов и создания благоприятных условий, в которых различные таланты смогут полностью раскрыть свой потенциал.