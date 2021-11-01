Скопье, , 03:59 — REGNUM Об уходе в отставку с занимаемого поста, а также с поста лидера правящей партии «Социал-демократический союз Македонии» (СДСМ) сообщил премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев. Соответствующее заявление политик сделал в ходе трансляции 31 октября на официальной странице СДСМ в Facebook.

Зоран Заев Grid.mk

Заев сообщил о своём уходе с поста премьер-министра страны и с поста лидера СДСМ и отметил, что гордится вводом Северной Македонии в блок НАТО. Политик уточнил, что останется на посту премьер-министра до тех пор, пока это потребуется, чтобы «помочь в реорганизации нового правительства с прогрессивным большинством, которое имеется и которое еще может увеличиться».

Своё заявление Заев сделал после муниципальных выборов, по итогам которых победу одержали представители оппозиции. Премьер-министр поздравил своих оппонентов и заявил, что берёт на себя ответственность за такое развитие политических событий в стране, включая муниципальные выборы.

По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК) Северной Македонии, на втором туре муниципальных выборов по результатам обработки 33% бюллетеней в стране лидирует оппозиционная Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство (ВМРО-ДПМНЕ). Она одержала победу над правящей партией в 22 муниципалитетах из 44 и в столице страны, городе Скопье. Правящая партия получила ведущие позиции только в девяти муниципалитетах.

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