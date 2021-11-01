Москва, , 03:51 — REGNUM До конца декабря 2021 года по заказу ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России» — разработчика вакцины «Спутник V» будет подготовлена научно-исследовательская работа «Доклинические исследования безопасности препарата для экстренной профилактики COVID-19 на основе моноклональных антител для интраназального введения». Исполнитель не раскрывается, а сумма контракта составит 7 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на проект Счётной палаты РФ — портал «Госраходы».

Вакцина «Спутник V» Yarregion.ru

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Помимо этого, центр Гамалеи за 11 640 040 рублей заказал научно-исследовательскую работу на тему «Изучение иммуногенности и безопасности вакцины на основе вирусоподобных частиц с адъювантом для профилактики COVID-19 на приматах». Исполнителем выступает краснодарское бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт медицинской приматологии». Срок реализации контракта ограничен 30 декабря 2021 года.

Напомним, на вакцину «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») регистрационное свидетельство выдано в августе 2020 года.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург оценил срок действия назальной вакцины в районе шести месяцев. В комментариях РИА Новости он отметил, что «этот вопрос тоже требует изучения».

Минздрав РФ разрешил клинические исследования назальной вакцины в середине октября 2021 года. Её называют дополнением к основном препарату.