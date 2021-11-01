Санкт-Петербург, , 04:06 — REGNUM Кадровая чиновница Юлия Киселева с 1 ноября 2021 года начала временное исполнение обязанностей председателя комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Санкт-Петербурга. Распоряжение об этом подписал губернатор Александр Беглов.

Юлия Киселева Gov.spb.ru

Тремя днями ранее Беглов освободил от должности председателя КГА — главного архитектора Санкт-Петербурга Владимира Григорьева, занимавшего этот пост с 2015 года, и назначил его с 1 ноября специальным представителем губернатора Санкт-Петербурга.

Юлия Киселева стала врио председателя одного из ключевых комитетов Смольного спустя всего шесть дней после назначения в КГА на должность заместителя председателя, то есть, когда решение об отставке Григорьева фактически было уже принято.

До назначения в КГА Юлия Киселева с 5 ноября 2019 года занимала должность заместителя руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга. До прихода на этот пост она несколько месяцев работала советником губернатора.

А еще ранее, 15 февраля 2019 года, Киселева была отправлена в отставку с поста главы администрации Василеостровского района, вместе с главами еще двух районов, после совещания у Беглова, на котором тогда еще и.о. губернатора отмечал, что от петербуржцев поступает много жалоб на деятельность районных администраций в зимний период.

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