Санкт-Петербург, 1 ноября, 2021, 03:32 — ИА Регнум. В арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступил банкротный иск, адресованный литейно-механическому заводу, который работает в регионе более 70 лет. Исковое заявление к ЗАО «Литейно-механический завод Метростроя» пока к производству не принято и дата слушаний не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск от предпринимателя Оксаны Волопянской подан 28 октября 2021 года. Сумма исковых требований — 90 717 094,77 рубля.

В июне 2021 года банкротный иск к тому же предприятию подавал налоговый орган, заявивший долг в размере 20,14 млн рублей. Заявление было возвращено истцу, так как он «не представил сведений о наличии у должника имущества, достаточного для финансирования процедуры банкротства».

На сайте компании уточняется, что предприятие основано в 1950 году и выпускало большую часть металлоизделий для Санкт-Петербургского метрополитена. По данным ЕГРЮЛ, актив учрежден в 2003 году. По открытым данным, он числится поставщиком порядка восьми госконтрактов, в том числе и продукции для казанского метростроителя — АО «Казметрострой».