Париж, , 03:15 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обманул президента Франции Эммануэля Макрона по поводу нового партнерства в сфере безопасности AUKUS. Такое заявление сделал сам французский лидер, его слова 1 ноября приводит телеканал BFM TV.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Макрон ответил утвердительно на вопрос журналиста, не считает ли он, что премьер-министр Австралии обманул его. При этом французский лидер уточнил, что очень уважительно относится к Австралии и её народу.

Телефонный разговор между Макроном и Моррисоном состоялся 28 октября, впервые после отказа Австралии от крупного оборонного контракта с Францией на поставку подводных лодок. В ходе разговора президент Франции отметил, что история со срывом сделки подорвала доверительные отношения между двумя странами. По мнению Макрона, власти Австралии должны предложить конкретный план действий, в которых бы просматривалось стремление властей к пересмотру двусторонних отношений и к продолжению совместного сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам президента Франции Макрона, AUKUS нарушил доверительные отношения между Парижем и Канберрой.

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