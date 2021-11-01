Пекин, , 03:07 — REGNUM Четыре региональных вещателя Китая были вызваны для расследования в связи с тем, что они транслировали чрезмерно развлекательные программы в своих службах спутникового телевидения, сообщает 29 октября агентство Синьхуа.

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Вещателями, о которых идет речь, являются региональные радио‑ и телевизионные станции Шанхая, Цзянсу, Чжэцзяна и Хунани. В ходе расследования Отдел пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая и Национальное управление радио и телевидения признали вклад четырех региональных вещательных компаний в продвижение основных ценностей и распространение позитивной энергии в последние годы.

Тем не менее, спутниковые каналы этих четырех станций имеют недостатки, связанные с потоковой передачей чрезмерных развлекательных материалов и рекламой звезд и развлечений в разной степени, которые должны быть решительно устранены, согласно заявлению, опубликованному после расследования.

Центральные власти обратились к четырем станциям с просьбой принять комплексные меры по улучшению своих культурных и развлекательных программ, поддерживать политическую сознательность, уделять приоритетное внимание социальным льготам и энергично продвигать основные социалистические ценности.

Станции должны уделять больше внимания обычным работникам и играть ведущую роль в преобразовании и развитии провинциальных радио‑ и телевизионных служб, говорится в заявлении. Вещательные компании заявили, что они будут добросовестно выполнять директивы, всесторонне продвигать исправления и ускорять преобразования.