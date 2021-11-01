Передача данных из Китая за рубеж станет предметом строгого контроля
Пекин, 1 ноября, 2021, 03:03 — ИА Регнум. Организации, которые хотят предоставлять данные за рубеж, могут пройти проверку внутренней безопасности, и в некоторых случаях они будут подвергнуты правительственной проверке, согласно проекту постановления, опубликованному Администрацией киберпространства Китая (CAC), передает 29 октября агентство Синьхуа.
Проект постановления был опубликован для выяснения общественного мнения, говорится в заявлении CAC. В документе говорится, что проверка внутренней безопасности должна охватывать объем, диапазон, разнообразие и конфиденциальность данных, которые будут предоставляться за рубеж, и оценивать риски, которые такой шаг может представлять для государственных и общественных интересов, а также юридических прав и интересов отдельных лиц и организаций.
Следует также рассмотреть вопрос о том, будут ли данные передаваться безопасно без повреждений и утечек. Если данные собираются в рамках крупных проектов IT-инфраструктуры в Китае или сборщик управляет банком данных, содержащим личную информацию 1 млн или более лиц, проверка безопасности должна быть представлена в CAC.
В документе говорится, что CAC также проведет проверку безопасности обмена за рубежом личной информацией 100 000 или более лиц.