Пекин, , 03:01 — REGNUM Высокопоставленный член Коммунистической партии Китая (КПК) призвал усилить надзор и обучение политических и юридических работников, а также более эффективно устранять нарушения, выявленные в ходе этого процесса, сообщает агентство Синьхуа.

Император Го-Сай

Член Политбюро Центрального комитета КПК и глава Комиссии по политическим и правовым вопросам Центрального комитета КПК Го Шэнкунь, выступил с соответствующими замечаниями на симпозиуме, посвященном работе в данной области 29 октября

Го сказал, что необходимо приложить больше усилий для совершенствования системы надзора и устранения коренных причин соответствующих проблем, а также для решения практических трудностей, с которыми сталкиваются работники начального уровня.