Пекин, 1 ноября, 2021, 02:58 — ИА Регнум. Министерство коммерции Китая активно проводит работу по обеспечению поставок и стабилизации цен на овощи, сообщил чиновник, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Под влиянием таких факторов, как понижение температуры и выпадение осадков, в последнее время в Китае наблюдается непрерывный рост цен на некоторые съедобные сельскохозяйственные продукты, особенно овощи.

Министерство ежедневно отслеживает работу рынка основных товаров, таких как овощи, мясо, зерно и пищевое масло. Они также внимательно следят за рыночным предложением, спросом и изменениями цен по всей стране и в районах со спорадическими случаями COVID-19, сообщил на пресс-конференции представитель министерства Шу Цзюэтин.

Помимо укрепления систем мониторинга и раннего предупреждения, местные власти должны гарантировать поставки и стабильные цены на предметы первой необходимости этой зимой и следующей весной и высвободить государственные резервы в соответствующее время, сказал Шу.

По его словам, необходимо также приложить усилия для того, чтобы торговые компании могли укреплять связи между производством и продажами и увеличивать запасы в пиковые периоды.