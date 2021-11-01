Лусака, 1 ноября 2021, 02:56 — REGNUM Превращение китайского языка в один из экзаменуемых предметов в Замбии стало четким свидетельством того, что преподавание языка перешло на другой уровень, сообщает агентство Синьхуа.
Директор Института Конфуция при Университете Замбии (УНЗА) Санде Нгаланде заявил 28 октября, что решение Министерства образования сделать китайский язык экзаменуемым и одним из иностранных языков, которые будут преподаваться в школах, показывает серьезность, придаваемую языку. Он сказал, что первые экзамены по китайскому языку, проведенные в прошлом году в различных средних школах, показали замечательную успеваемость.
Он сказал, что не может быть никакого значимого развития, если язык будет барьером между странами, торгующими друг с другом, добавив, что преподавание иностранных языков является одним из способов обеспечения удобства общения и сотрудничества.
Он сказал, что язык рассматривается как катализатор экономического развития и эмансипации человека, поскольку он способствует передаче навыков, а также участию в торговле между народами мира.