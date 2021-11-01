Лусака, , 02:56 — REGNUM Превращение китайского языка в один из экзаменуемых предметов в Замбии стало четким свидетельством того, что преподавание языка перешло на другой уровень, сообщает агентство Синьхуа.

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Директор Института Конфуция при Университете Замбии (УНЗА) Санде Нгаланде заявил 28 октября, что решение Министерства образования сделать китайский язык экзаменуемым и одним из иностранных языков, которые будут преподаваться в школах, показывает серьезность, придаваемую языку. Он сказал, что первые экзамены по китайскому языку, проведенные в прошлом году в различных средних школах, показали замечательную успеваемость.

«Преподавание китайского языка в Замбии — очень серьезный проект, о чем свидетельствуют инвестиции, вложенные как Замбией, так и Китаем в эту инициативу», — сказал он.

Он сказал, что не может быть никакого значимого развития, если язык будет барьером между странами, торгующими друг с другом, добавив, что преподавание иностранных языков является одним из способов обеспечения удобства общения и сотрудничества.

«Преподавание китайского языка в Институте Конфуция и других учебных заведениях страны призвано облегчить коммуникационные проблемы в деловых отношениях между Замбией и китайскими компаниями, работающими в Замбии, а также в ведении бизнеса с Китаем», — сказал он, учитывая, что число китайских компаний, инвестирующих в Замбию, продолжает расти с начала дипломатических отношений в 1964 году.

Он сказал, что язык рассматривается как катализатор экономического развития и эмансипации человека, поскольку он способствует передаче навыков, а также участию в торговле между народами мира.