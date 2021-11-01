Пекин, , 02:52 — REGNUM Журнал Times Higher Education (THE) опубликовал свой рейтинг мировой репутации 2021 года, в котором семь из 100 самых престижных университетов мира находятся на материковой части Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Александр Лукашенко в Пекинском университете, 30 сентября 2016 года Пресс-служба президента Белоруссии

Из семи университетов Университет Цинхуа и Пекинский университет занимают 10-е и 15-е места соответственно, в то время как остальные пять — Шанхайский университет Цзяотун, Чжэцзянский университет, Фуданьский университет, Университет науки и техники Китая и Нанкинский университет.

В ежегодном списке, составленном на основе репрезентативного глобального опроса более 10 000 старших преподавателей, представлены 200 самых престижных университетов мира.

Все университеты материкового Китая, которые появились в рейтинге прошлого года, либо поднимаются в таблице, либо удерживают свои позиции в течение второго года, в то время как в рейтинге появляются пять новых университетов, что дает материковому Китаю рекордные 17 представителей в таблице.

«Прорыв материкового Китая в топ-10 и его результаты по всей таблице показывают, что его превосходство в области высшего образования все чаще привлекает внимание всего мира. Этот факт означает, что в ближайшие годы мы можем увидеть изменение баланса сил в мировом высшем образовании, поскольку материковый Китай становится более привлекательным предложением для ученых и студентов для работы и учебы. Это может вызвать проблемы не только у таких стран, как США и Великобритания, с точки зрения привлечения талантов, но также финансирования и престижа на мировой арене», — сказал директор по знаниям Times Higher Education Фил Бати

В рейтинге, включающем 202 университета из 29 стран и регионов, Гарвардский университет в Соединенных Штатах сохраняет свои позиции на самом верху таблицы, при этом Массачусетский технологический институт сохраняет второе место, а Британский Оксфордский университет поднимается на два места до третьего. THE — это журнал, специально освещающий новости и вопросы, связанные с высшим образованием.