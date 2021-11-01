Пекин, , 02:43 — REGNUM Китайские суды будут укреплять и совершенствовать свою судебную работу по делам, касающимся окружающей среды и природных ресурсов, ориентируясь на основные экологические проблемы, которые непосредственно затрагивают общественность, и уделяя особое внимание защите биоразнообразия, сообщает агентство Синьхуа.

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Об этом говорится в руководстве, недавно опубликованном Верховным народным судом Китая и обнародованном 28 октября. В руководстве подчеркивалось основанное на законе судебное разбирательство дел об очистке зловонной воды, надлежащее урегулирование споров, касающихся сортировки отходов и других проблем, а также борьба с преступлениями, связанными с пахотными землями.

В нем был предложен комплекс мер по усилению комплексной охраны окружающей среды и защите биоразнообразия, включая жесткие меры по борьбе с правонарушениями, связанными с рыболовством, и содействие улучшению экологической обстановки в бассейне реки Хуанхэ.

Народным судам было предложено усилить судебную защиту водных ресурсов и усилить судебное разбирательство дел, связанных с реструктуризацией энергетики в ключевых областях, в рамках усилий по достижению пика выбросов углерода и целей углеродной нейтральности.