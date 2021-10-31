Гонконг, Китай, 1 ноября, 2021, 02:41 — ИА Регнум. Законодательный совет Специального административного района (САР) Гонконг (LegCo) в Китае одобрил 27 октября законопроект, позволяющий властям отзывать сертификаты фильмов, которые противоречили бы интересам национальной безопасности, сообщает агентство Синьхуа.

Цензура

Законопроект о цензуре фильмов от 2021 года был принят в третьем чтении в LegCo, наделяя главного секретаря по административным вопросам правительства САР полномочиями направлять полномочия на отзыв сертификата фильма, прокат которого, как считается, наносит ущерб интересам национальной безопасности.

В законопроекте также оговариваются полномочия, наказания и прочие меры, которые соответствующие органы могут осуществлять по соображениям национальной безопасности.

Фильмы влияют на молодежь как мягкая сила, и ни одна страна в мире не приветствовала бы практику, когда фильмы поощряют молодых людей нарушать закон, ненавидеть свою собственную страну или даже нарушать закон о национальной безопасности, заявила Присциллы Люнг, член LegCo.

Член LegCo Лук Чунг-хунг сказал, что фильмы нуждаются в контроле, отметив, что в Соединенных Штатах также есть своя «красная линия» и итоговая линия.

Министр торговли и экономического развития Эдвард Яу заявил, что пересмотренный законопроект не повлияет на нормальную работу киноиндустрии, а четкие нормативные требования помогут киноиндустрии избежать случайного пересечения «красной черты».