Вашингтон, , 02:20 — REGNUM Положительный тест на коронавирус получила пресс-секретарь администрации президента Джозефа Байдена Джен Псаки. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба Белого дома.

Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки (сс) U.S. Department of State

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Отмечается, что Псаки не контактировала с президентом Байденом и с представителями его администрации, как минимум, с 27 октября. Также Псаки не сопровождала никого из делегации G20.

Сама пресс-секретарь Белого дома уточнила, что у члена её семьи в среду был выявлен коронавирус, поэтому она находилась дома на карантине и ежедневно делала себе тестирование на COVID-19. Всё это время результаты теста были отрицательные, а 31 октября был получен положительный результат теста.

Псаки пояснила, что не контактировала с президентом Байденом с 27 октября, и даже в этот день они оба были в масках и соблюдали социальную дистанцию. Кроме того, Псаки отметила, что благодаря вакцине у неё нет острых симптомов заболевания, она работает из дома дистанционно и планирует выйти на работу после десятидневного карантина.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене певцом Бон Джови концерта из-за положительного результата теста на коронавирус.

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