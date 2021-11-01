Бразилиа, , 01:31 — REGNUM Как минимум семь человек погибли, двое пропали без вести в результате обвала в пещере во время пожарных учений в Бразилии. Об этом 31 октября сообщила пресс-служба пожарной части PMESP на своей странице в Twitter.

Пещера sk

Трагедия произошла в штате Сан-Паулу. Здесь в пещере Итамбе проходили учения, в которых принимали участие 26 человек, в том числе ученики школы Real Life. В ходе учений на всех участников обрушился свод пещеры.

14 человек не пострадали, ещё троих удалось спасти, они были госпитализированы с травмами и переохлаждением. При разборе завалов удалось найти тела семерых человек, ещё два человека числятся пропавшими без вести.

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