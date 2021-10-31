Москва, 1 ноября, 2021, 01:06 — ИА Регнум. Новый ГОСТ на окна и балконные двери с защитой детской безопасности и использованием блокираторов от случайного открытия вступает в силу с 1 ноября в России. Документ с перечнем технических требований станет обязательным для производителей окон и застройщиков.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Окно

Новые требования включают наличие на окнах спецфурнитуры с замками, мешающей выпадению детей из окон, блокираторов, предотвращающих случайное открытие окна, специальную маркировку для москитной сетки. Кроме того, изменены требования к высоте подоконника, качеству стёкол и к другим параметрам.

Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда», член президиума общественной организации «Союз отцов» Павел Склянчук пояснил журналистам, что жильцам, у которых стоят окна со старыми оконными рамами, менять их не придётся. Но им нужно учесть, что в случае ЧП ответственность будет лежать на них, а не на производителях.

Производители окон и оконной фурнитуры предполагают, что вступление в силу нового ГОСТа приведёт к подорожанию оконных конструкций до 5−7%.

Ранее ИА REGNUM сообщало