Солсбери, Великобритания, , 00:31 — REGNUM Два пассажирских поезда столкнулись возле города Солсбери на юге Великобритании. Об этом 31 октября сообщила пресс-служба полиции графства Уилтшир.

Железная дорога

Железнодорожная авария произошла между Андовером и Солсбери. В результате ЧП пострадали как минимум 13 человек. На месте происшествия работают около 50 пожарных, а также сотрудники полиции и службы скорой помощи. Отмечается, что у пострадавших нет травм, которые бы были расценены как серьёзные.

Все железнодорожные линии, проходящие через район аварии, заблокированы. Часть поездов, проходящих через станции рядом с районом ЧП будут отменены, либо расписание их передвижения изменится. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Токио вооружённый мужчина напал на пассажиров поезда, от его действий пострадали 15 человек.

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