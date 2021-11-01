Москва, 1 ноября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. С начала своей работы в 2014 году голосовой помощник общегородского контакт-центра Москвы принял свыше 65 миллионов звонков. Об этом 1 ноября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Искусственный интеллект

По его словам, на обработку искусственным интеллектом проходится почти половина всех обработанных обращений. Робот консультирует горожан по вопросам оказания государственных услуг, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и другим темам.

Причем постоянное увеличение количества самостоятельно обработанных звонков говорит о пользе и эффективности голосового помощника. Например, если в прошлом году искусственный интеллект принимал без участия специалистов контакт-центра в среднем 44% обращений в месяц, то в 2021 году обслуживает сам уже 50% запросов.

«Голосовой ассистент — это искусственный интеллект, который специалисты контакт-центра постоянно обучают и совершенствуют. Сейчас он умеет определять тему обращения, распознавать длинные и сложные фразы, полноценно общаться с человеком. Робот помогает и москвичам, и операторам кол-центра. Консультируя горожан по довольно широкому кругу вопросов, он сокращает время ожидания на линии и одновременно снимает нагрузку с операторов. За семь с половиной лет голосовой помощник обработал больше 65 миллионов звонков», — сказала Сергунина.