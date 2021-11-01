Мэрия Москвы раскрыла роль искусственного интеллекта в помощи жителям
Москва, 1 ноября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. С начала своей работы в 2014 году голосовой помощник общегородского контакт-центра Москвы принял свыше 65 миллионов звонков. Об этом 1 ноября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
По его словам, на обработку искусственным интеллектом проходится почти половина всех обработанных обращений. Робот консультирует горожан по вопросам оказания государственных услуг, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и другим темам.
Причем постоянное увеличение количества самостоятельно обработанных звонков говорит о пользе и эффективности голосового помощника. Например, если в прошлом году искусственный интеллект принимал без участия специалистов контакт-центра в среднем 44% обращений в месяц, то в 2021 году обслуживает сам уже 50% запросов.
«Голосовой ассистент — это искусственный интеллект, который специалисты контакт-центра постоянно обучают и совершенствуют. Сейчас он умеет определять тему обращения, распознавать длинные и сложные фразы, полноценно общаться с человеком. Робот помогает и москвичам, и операторам кол-центра. Консультируя горожан по довольно широкому кругу вопросов, он сокращает время ожидания на линии и одновременно снимает нагрузку с операторов. За семь с половиной лет голосовой помощник обработал больше 65 миллионов звонков», — сказала Сергунина.