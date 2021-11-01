1 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили безумную теорию бывшего украинского депутата о том, почему Николай Гоголь «сошёл с ума».

Елизавета Коробова, , 18:35 — REGNUM Заявление экс-депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион о том, что прославленный классик русской литературы Николай Гоголь «сошёл с ума» и умер якобы из-за того, что писал свои произведения на русском языке, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 1 ноября в социальной сети Facebook.

Иоганн Генрих Фюссли. Безумная Кейт. 1806-1807

«Не уверен насчёт Н. Гоголя и Т. Шевченко, а у экс-депутатки однозначно «съехал чердак». Невозможно в здравом уме и с намерением находиться в уважаемом обществе говорить настолько глупые вещи», — написал Валерий К.

Многие пользователи вынесли предположение, что так называемое «безумие» русского литератора — это ещё цветочки по сравнению с тем, какие ягодки проросли в голове у бывшего депутата Верховной рады Украины.

«Совсем, видимо, «крышняк» снесло у этой дамы. Просто бешенство какое-то у них от русского языка», — отмечает Лариса Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что украинские политики очень недовольны тем, что выходец с украинских земель стал достоянием всей Российской Империи, затем Советского Союза и ныне Российской Федерации.

«Что за ерунду они сочиняют! Историю вы уже всё равно не перепишете! Гоголь — это великий русский писатель! И этих слов из песни не выкинешь», — указывает Валерия В.

Памятник Николаю Гоголю в Киеве (сс) AnatolyPm

Часть людей считает, что украинскую элиту бесит тот факт, что Гоголь был именно русским писателем, который писал на русском языке.

«Гоголь писал свои произведения на русском языке, а потом специально переводил их на украинский, потому что жил в Российской Империи, где на украинском разговаривало очень мало людей. Так какой язык кого с ума свёл-то?» — интересуется Ольга И.

Ряд пользователей указывает на то, что с каждым годом всё более и более становится ясным то, что безумие поражает всю украинскую элиту.

«По-моему, Украина не может жить без русского языка, а сходит с ума только нынешнее правительство в Киеве. Они выпендриваются перед США и ЕС, не обращая внимания на причинно-следственные связи и прочие адекватные аспекты», — пишет Катерина К.

«Не путайте Украину с Фарион. Она каждую минуту выдаёт такие тексты, что любой украиноговорящий рэпер позавидует. Она известный сумасшедший, который оглашает самые безумные и радикальные идеи», — напоминает Павел П.

Ирина Фарион (сс) Pryshutova Viktoria

Отдельные комментаторы отмечают, что русский язык действительно может «сломать голову» многим иностранцам. Зато тот смельчак, который раскроет его потенциал, получит невероятное удовольствие от того, насколько многогранен этот язык.

«Да уж, иногда люди действительно сходят с ума из-за русского языка. Картошка «жареная» — отглагольное прилагательное, но если в картошку добавить грибы, то она становится уже «жаренная». Это же надо припомнить в момент жарки! А вообще, на кой чёрт эту сенсационную новость публиковать?! Великого писателя тревожить и сеять раздор между двумя народами? Мало ли идиотов на Украине. Зачем их всех освещать?» — задаётся вопросом Наталья А.

Напомним, 30 октября бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион заявила в эфире YouTube-канала Island о том, что прославленный классик русской литературы Николай Гоголь «сошёл с ума» и умер якобы из-за того, что писал свои произведения на русском языке.