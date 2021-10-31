Москва, 31 октября, 2021, 23:54 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело при подтверждении данныхоб обстреле военными ВСУ территорий Донбасса, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Пресс-служба СК РФ Александр Бастрыкин

По её словам, ранее в СМИ появилась информация, что украинские военные продолжают обстреливать территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). В результате стрельбы были обесточены четыре населенных пункта в Тельмановском районе.

«Председатель СК России поручил Главному следственному управлению незамедлительно возбудить уголовное дело по ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»)», — сказала Петренко.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября вооруженных сил Украины обстреляли район поселка шахты 6/7 на окраине Горловки. Украинские силовики, которые вели обстрел со стороны населенного пункта Шумы, выпустили всего пять мин калибром 82 мм.