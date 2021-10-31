Рим, , 23:43 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и и.о. канцлера Германии Ангела Меркель провели переговоры в Риме 31 октября. Об этом сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на свои источники.

Ангела Меркель и Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

По их данным, переговоры лидеров двух стран, которые продолжались 30 минут в закрытом для прессы режиме, прошли в конгресс-центре «Нувола».

Какие именно вопросы обсуждали Эрдоган и Меркель не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Риме провели встречу президенты Турции и Франции Реджеп Тайип Эрдоган и Эммануэль Макрон.