Вашингтон, 31 октября, 2021, 23:31 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил об обсуждении Ирана с лидерами Великобритании, Франции и Германии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Вчера (30 октября) мы собрались с премьер-министром Великобритании (Борисом) Джонсоном, канцлером Германии (Ангелой) Меркель и президентом Франции (Эммануэлем) Макроном, чтобы подтвердить наше общее убеждение, что дипломатия является лучшим способом предотвратить появление ядерного оружия у Ирана», — сказал он на пресс-конференции.

По его словам, также стороны обсуждали, «как побудить Иран вернуться к серьёзным переговорам в духе доброй воли».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил о планах по возобновлению переговоров по ядерной сделке с Ираном.

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