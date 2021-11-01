1 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили американский эсминец с крылатыми ракетами на борту, который зашёл в Чёрное море.

Елизавета Коробова, , 09:56 — REGNUM Информация о том, что в акваторию Чёрного моря зашёл эсминец с управляемым ракетным оружием «Портер» ВМС США, слежением за которым занимаются силы и средства Черноморского флота России, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 1 ноября в социальной сети Facebook.

USS Porter (сс) U.S. Navy photo

«Шо, опять? Очередной сбившийся с курса?! Надо ему потом показать дорогу до дома», — пишет Лариса Ф.

Многие пользователи пришли к выводу, что американские эсминцы в Чёрном море создают крайне напряжённое состояние у всех стран, входящих в акваторию, потому что любая случайность или провокация могут в конечном итоге стать причиной для крупномасштабного конфликта.

«Такой отважный. А если «случайно» наткнётся на мину, болтающуюся в тёплой морской воде со времён Второй мировой войны, или заденет кормой мимо мирно курсирующую по своим делам торпеду, что тогда будет? Чёрное море ошибок и необоснованных рисков не прощает», — написал Константин Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что российскому военно-морскому флоту тоже стоило бы наведаться «в гости» к американцам, чтобы они почувствовали на себе, каково сейчас России.

«Может, нашему военному кораблю посетить в ответ с дружественным визитом Мексиканский залив? А может, не одному, а с сопровождением с воздуха?» — задаётся вопросом Рита Р.

«То, что зашёл, — это ладно, вопрос состоит в том, выйдет ли он, а если выйдет, то когда?» — интересуется Сергей Н.

USS Porter (сс) U.S. Navy photo

Часть людей считает, что Турция не может не пустить через свою территорию корабли США, потому что подчиняется приказам «старших» по Североатлантическому альянсу.

«Только лишь Турция имеет право пропускать в Чёрное море корабли и выпускать из него. Никто более тут не решает. Если дали добро, то почему бы и нет. Здесь России ничего не поделать, Черное море не только российское, увы», — отмечает Евгений В.

Ряд пользователей указывает на то, что американский военный корабль в Чёрном море — это не беда, но только в том случае, если он не нарушает государственную границу Российской Федерации.

«Пускай плавает. Главное, чтобы чётко понимал, где российская граница проходит, иначе выстрел будет уже не мимо, а прямо в цель», — предупреждает Иван К.

«Снуют туда-сюда непонятно зачем. Это что, как-то нас напрягать должно? Берег российский — это неприступная крепость для кораблей НАТО. Черноморскому флоту даже из порта выходить будет необязательно», — считает Валерий И.

Черноморский флот Александр Полегенько © ИА REGNUM

Отдельные комментаторы отмечают, что российские власти полностью контролируют акваторию Чёрного моря, и переживать о каком-то одиноком корабле ВМС США вовсе не стоит.

«Они заходят в Чёрное море только лишь потому, что российские власти позволяют это делать. До этого уже был инцидент, в результате которого американские корабли передумали плыть в Чёрное море. Этот, видимо, заверил, что пришёл не с войной, а с миром», — поделился своим мнением Алексей Ц.

Напомним, 31 октября в Национальном центре управления обороной РФ сообщили о том, что в акваторию Чёрного моря зашёл эсминец с управляемым ракетным оружием «Портер» ВМС США. Слежением за данным объектом занимаются силы и средства Черноморского флота России.