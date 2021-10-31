Вашингтон, 31 октября 2021, 23:18 — REGNUM Белый дом и Кремль проводят переговоры по кибербезопасности, Москве переданы имена преступников, якобы орудующих с территории России. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
Отмечается, что пару недель назад после Вашингтон выдал Москве имена и другие детали о нескольких хакерах, «активно устраивающих атаки на США».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель администрации США высокого ранга заявил, что Россия должна заняться нейтрализацией преступной деятельности, в которой используются вирусы-вымогатели, со стороны лиц, действующих с территории РФ. Определённые шаги в этом направлении российская сторона уже сделала.
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