Хургада, Египет, , 22:54 — REGNUM Сотрудники генеральной прокуратуры Египта задержали сотрудников отеля в Хургаде, где отравились 47 туристов (29 граждан РФ, 14 туристов из Эстонии и четверо из Чехии). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

Туристы

«Допрошенные генпрокуратурой шеф-повар, помощник директора отеля по еде и напиткам, ответственный за качество в отеле, отрицают обвинения в свой адрес, — говорится в релизе. — Вследствие этого генпрокуратура задержала их и поручила полиции провести проверку».

Отмечается, что с кухни отеля и из холодильников специалисты уже взяли для анализа образцы еды и напитков.

Как передавало ИА REGNUM, 31 октября Федерация туристических палат Египта сообщила, что в одном из отелей египетского курорта Хургада отравились десятки туристов.